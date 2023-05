CaixaBI sobe "target" da Nos e antecipa dividendo "mais elevado"

CaixaBi antecipa bons resultados operacionais e um dividendo mais elevado em 2023 e 2024, mas alerta para o abrandamento do Capex. Além disso, o analista Artur Amaro destaca a intensificação da competitividade entre as principais operadoras do país

