CaixaBI sobe "target" e recomendação dos CTT e deixa recado: "menos correio é mais"

O CaixaBI acredita que a diversificação é o segredo para as boas contas dos CTT. Segundo os analistas, o segmento dos correios não acompanhou o "bom desempenho" das outras unidades de negócio. O banco de investimento acredita ainda que as ações dos CTT estão ser negociadas com desconto.

CaixaBI sobe "target" e recomendação dos CTT e deixa recado: "menos correio é mais"









