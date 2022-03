Deutsche Bank e JP Morgan sobem preço-alvo do BCP. Mediobanca aponta para descida

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Os títulos do BCP arrancam esta quinta-feira com um trio de alterações aos preços-alvo, feitas por analistas de bancos como o Deutsche Bank, JP Morgan ou o Mediobanca. Ainda que todos os analistas vejam potencial de valorização nas ações do BCP, os dois primeiros optam por uma subida do preço-alvo, enquanto a analista do Mediobanca aponta para uma descida do ‘price-target’.Kazim Andac, analista do Deutsche Bank,...