Goldman Sachs desce target da EDP e tira-a das favoritas. Também “corta” na EDPR e REN

O banco norte-americano reavaliou as "utilities" europeias e retirou a EDP da lista de favoritas. Também cortou o target da EDP Renováveis e da REN, que agora recomenda "comprar".

O Goldman Sachs reviu em baixa o preço-alvo atribuído à EDP, EDP Renováveis e REN, numa reavaliação às "utilities" europeias divulgada esta segunda-feira, 23 de março.





Na nota de análise, a que o Negócios teve acesso, o banco norte-americano sublinha que os desenvolvimentos recentes, relacionados com a propagação global do coronavírus, "implicam riscos maiores para cotadas expostas a atividades de fornecimento e com grandes balanços".