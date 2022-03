JPMorgan afasta cenário de recessão na Zona Euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os estrategas do JPMorgan discordam das previsões que apontam para uma recessão na Zona Euro. A equipa de analistas liderada por Mislav Matejka rejeitam a ideia de uma recessão, a menos que a taxa de crescimento anual do PIB caia abaixo de 1%. Apesar de tudo, o gigante de Wall Street, na nota de "research" citada pela Bloomberg, não deixa de salientar que o risco de contração permanece alto.





O JPMorgan sublinha que ainda é esperado que o PIB da zona euro cresça 3,2% este ano, ainda que cada subida de cerca de 10% das cotações do petróleo nos mercados internacionais possa cortar o crescimento do PIB em 0,2% a 0,3%.





Os analistas acreditam, por isso, que de forma a proteger os consumidores do aumento agressivo dos preços das matérias-primas, Bruxelas irá apoiar-se na política fiscal.





O banco de investimento afasta ainda o cenário negro, lembrando ainda que, ao contrário da década de 70 – período em que se verificou um fenómeno de estagflação que agora ameaça invadir as grandes economias – os bancos centrais têm mais capacidades para gerir a subida dos juros das dívidas soberanas.





Esta visão está em linha com a Capital Economics. Para a empresa de "research", tudo indica que o PIB da Zona Euro pode reduzir-se em menos de 0,5% enquanto as sanções atuais estiverem em vigor e os preços da energia permanecerem altos, no entanto, para os analistas, não parece haver um risco de recessão na região.