Novo Banco: É provável recessão num cenário de disrupção energética

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, apontou esta sexta-feira que, num cenário de disrupção energética, face ao conflito na Ucrânia, será provável registar-se uma recessão já em 2023."Num cenário de disrupção energética, é provável ter uma recessão já a partir de 2023, com reduções de crescimento em 2022, a que se soma um risco de 'italianização' da nossa periferia, o que implicaria sermos vistos como uma entidade de 'spread' de crédito", referiu António Ramalho, durante a sua intervenção na conferência "Portugal: Objetivo Crescimento", organizada pela Ordem dos Economistas, que decorre em Lisboa.Face à invasão da Ucrânia pela Rússia, pode ainda colocar-se outro cenário em cima da mesa, com preços mais elevados, sanções focadas e redução da capacidade de crescimento na área euro.Portugal ficaria assim com uma perspetiva de crescimento abaixo de 5%, mas superior a 2%, sublinhou.António Ramalho disse ainda que até ao dia da invasão, ninguém imaginava que a situação geoestratégica iria implicar um "enorme esforço de reflexão".No entanto, notou que já existia um "problema inegável de logística" e um consequente processo de inflação e de "ineficiência de certo tipo de respostas e produtos".A guerra na Ucrânia trouxe um problema adicional, o custo da energia, que foi "brutalmente agravado", disse, ressalvando que a dependência de Portugal da energia russa é pequena."Isso trouxe uma alteração substancial de preços e uma dependência de custos, que vai ter efeitos em relação a um cenário de desaceleração controlada ou abrupta, o que criará problemas difíceis de resolver", acrescentou.A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.