Kempen inicia cobertura da Greenvolt e junta-se ao Mediobanca na subida do "target"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A Kempen iniciou a cobertura da Greenvolt e olha com entusiasmo para a evolução desta cotada em bolsa, de acordo com a nota de "research" a que o Negócios teve acesso. Também o Mediobanca subiu o preço-alvo, mantendo a recomendação.A empresa liderada por João Manso Neto passa assim a ser a "cotada favorita" no setor das renováveis da gestora de investimentos, que também cobre empresas como a 7C Solarparken, ou ...