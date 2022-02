Navigator pode ter lucros históricos com impulso do preço do papel, diz CaixaBank

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A maior produtora de celulose branqueada de eucalipto do mundo prepara-se para subir preços a nível global, o que poderá impulsionar as ações das papeleiras ibéricas. A perspetiva é dos analistas do CaixaBank / BPI, que admitem que a Navigator tenha mesmo o melhor ano de sempre em 2022 graças a este impulso, numa nota de "research" a que o Negócios teve acesso."A produtora de pasta de papel brasileira Suzano anunciou ...