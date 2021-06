RBC sobe recomenção e preço-alvo para a EDP

A Royal Bank of Canada (RBC) Capital Markets elevou esta segunda-feira a recomendação sobre as ações da EDP de "sector perform" para "outperform".Os analistas Fernando Garcia e John Musk reviram igualmente em alta o preço-alvo para a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade para 5,10 euros.O novo preço-alvo tem implícito um potencial de valorização de 13% face ao valor de fecho de sexta-feira passada, quando as ações da elétrica encerraram nos 4,497 euros, tendo liderado as quedas na sessão com um recuo de 1,23%.As "utilities" são o setor com pior desempenho desde o início do ano no Stoxx 600, mas as renováveis são agora mais atrativas após o "sellofff" e a perspetiva de um "papel significativo" a desempenhar na transição energética na União Europeia (UE).Os analistas veem a elétrica portuguesa como uma das melhores cotadas do setor, a par da RWE, SSE e da Drax. Já as espanholas Endesa e Iberdrola baixaram para "underperform" devido à visão mais cautelosa dos analistas quanto a Espanha.O preço-alvo médio da EDP situa-se agora em 5,81 euros, a que corresponde um potencial de subida na ordem dos 29,2%.