Santander põe Altri entre as ações ibéricas preferidas para 2022

Há uma cotada portuguesa entre as preferidas do Santander para 2022. Os analistas do banco espanhol escolheram sete ações da Península Ibérica que recomendam aos clientes como possibilidade de beneficiar da retoma da economia e puseram a Altri no grupo, considerando que a empresa negoceia a baixo preço e que irá continuar a beneficiar tanto em termos de resultados, como em valorização.





