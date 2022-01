Vitória do PS nas legislativas é "potencialmente positiva" para os CTT. Ações sobem 5%

O CaixaBank/BPI considera "potencialmente positivo"para os CTT a conquista da maioria absoluta por parte do Partido Socialista (PS).

Os analistas recordam que foi o Governo de António Costa que iniciou as negociações tendo em vista um novo contrato de sete anos, depois de o anterior acordo ter caducado em dezembro do ano passado, pelo que o banco de investimento acredita que esta conquista do PS pode acelerar a celebração de novo acordo.





