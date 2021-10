Banco central de Angola garante que já não há falta de moeda

A subida do preço do petróleo deu um novo fôlego às dificuldades de liquidez no país. No entanto, o mercado informal ainda tem peso.

