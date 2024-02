Banco Nacional de Angola vende 300 milhões de dólares para contornar falta de moeda estrangeira

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou esta quinta-feira que foi adquirida a totalidade dos 300 milhões de dólares (cerca de 279 milhões de euros) disponibilizados na sessão de venda de divisas, à taxa de câmbio de 828,261 kwanzas por dólar.As operações foram realizadas na quarta-feira, na plataforma da Bloomberg, e contaram com a participação de 19 bancos comerciais, informou o BNA num comunicado.O banco central de Angola disponibilizou as divisas do Tesouro Nacional para tentar contornar a falta de moeda estrangeira, apesar da disponibilidade ter aumentado em janeiro, de 600 milhões de dólares (558 milhões de euros) para 836 milhões de dólares (778 milhões de euros).Na semana passada, o governador do BNA, admitiu que há menos divisas disponíveis, devido à redução das receitas de exportação, mas disse que os bancos têm estado a comprar, pelo que não se justifica que não disponibilizem moeda estrangeira aos seus clientes.