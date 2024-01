Contrafação de dinheiro aumentou em 2023 com notas de 100 a liderar tabela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Durante o ano passado, foram apreendidas 16.723 contrafações de notas de euro em Portugal, tendo este valor subido face às 10.732 contabilizadas em 2023. No conjunto do Eurossistema, este valor representa 3,68% do total apreendido.



Ainda assim, "a quantidade de contrafações é residual quando comparada com os quase 30 mil milhões de notas de euro em circulação", salvaguarda o Banco de Portugal (BdP), na publicação em que divulga os números desta atividade ilegal.





Esta subida foi sobretudo impulsionada por duas apreensões específicas em casos de fraude com notas de 100 e 200 euros. Aliás, estas diligências justificam mesmo o facto de as notas de 100 terem sido as que foram mais alvo de apreensão o ano passado, "alterando a tendência verificada em períodos anteriores", acrescenta a instituição liderada por Mário Centeno.





Ao todo foram apreendidas um total de 5.353 notas de 100 euros, um disparo face às 947 notas do mesmo numerário confiscadas em 2022. As notas de 200 euros ocupam o segundo lugar da tabela com uma subida de aproximadamente 1.683% para um total de 3.334 notas.





Por outro lado, as notas de 10 euros e 500 euros foram as únicas a registar quebras homólogas, no número de contrafação, com o primeiro tipo de notas a ceder de um total de 3.533 notas apreendidas em 2022 para 1.849 o ano passado.





Já o total de notas apreendidas no ano de 500 euros caiu de 243 em 2022 para 100 o ano passado.

(Notícia atualizada às 11:46 horas).