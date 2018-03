Euro sobe com instabilidade política dos EUA

O euro está a subir de forma ligeira, numa altura em que a Casa Branca atravessa um novo período de instabilidade política, com novas notícias em torno de saídas de conselheiros.

O euro está a subir ligeiramente esta sexta-feira, 16 de Março, isto depois de ter sido noticiado que o presidente norte-americano, Donald Trump está preparado para demitir o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos da América, H. R. McMaster, em funções desde 2017.





A moeda da Zona Euro está a subir 0,16% para 1,2324 dólares.