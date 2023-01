Banca cobra 783 euros em comissões iniciais no crédito à habitação

As comissões iniciais cobradas pelos bancos aos clientes que querem pedir crédito para comprar casa têm vindo a agravar-se e situavam-se numa média de 783 euros no final de 2021. Os dados são do Banco de Portugal e estão presentes num relatório que o supervisor realizou, no ano passado, a pedido do Parlamento e que serve agora de apoio ao debate da nova vaga de regulação direcionada às comissões que está a ser discutida

...