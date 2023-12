Bank Millennium titulariza 1,66 mil milhões em crédito e reforça requisitos de capital

O Bank Millennium anunciou esta segunda-feira um acordo de securitização sintética de direitos de crédito não hipotecário e não garantido na ordem dos 7,2 mil milhões de zlótis (1,66 mil milhões de euros). Trata-se de uma espécie de "transformação" de empréstimos em ativos financeiros, cujo risco de crédito passa para as mãos de um investidor, tendo sido a maior operação deste género na história do banco polaco.





"O conselho de administração do Bank Millennium informa que no dia 11 de dezembro de 2023, o banco realizou uma operação de securitização sintética, referenciado a uma carteira de empréstimos hipotecários não garantidos com um valor total de 7,2 mil milhões de zlótis", informou a instituição financeira, através de um comunicado enviado ao regulador.





No âmbito da operação, o banco – detido em 50,1% pelo BCP - transferiu uma parte significativa do risco de crédito de uma carteira titularizada uma investidor não identificado, sob a forma de "credit linked notes". No entanto, e como é próprio das operação de titularização sintética, os títulos mantêm-se no balanço do banco, transferindo-se apenas este tipo de risco.





Leia Também BCP afunda 6% após decisão judicial da UE desfavorável à banca polaca

As "credit linked notes" são produtos que combinam um "credit default swap" (CDS) e um título de dívida, ou seja, apresenta a natureza híbrida de um derivado e de uma obrigação.





Ora, esta segunda-feira, o banco emitiu "credit linked notes" com um valor facial total de 489 milhões de zlótis, o equivalente a 112,9 milhões de euros, que vence de 25 de agosto de 2036. O montante colocado foi integralmente subscrito por um investidor que não foi identificado no comunicado.





O Bank Millennium é obrigado a prestar garantias sob a forma de títulos de dívida elegíveis que ficaram depositados junto de um custodiante independente.





Leia Também Banco polaco do BCP com lucros de 100,7 milhões de euros até setembro

"O valor da garantia em qualquer data será determinado com base o valor nominal das CLN pendentes", acrescenta o banco polaco. Estas "notes" serão admitidas à negociação, no sistema alternativo da bolsa de Viena.





Com esta operação, o Bank Millennium aumenta os seus rácios de capital. Em concreto, o rácio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) vai crescer em "aproximadamente 1,1 pontos percentuais ".



Por sua vez, o rácio de adequação de capital (TCR ) irá aumentar "cerca de 1,4 pontos a nível consolidado, quando referenciado aos valores reportados para o grupo do Bank Millennium no final de setembro de 2023", acrescenta a instituição financeira polaca.