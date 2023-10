Banco polaco do BCP com lucros de 100,7 milhões de euros até setembro

Bank Millennium, o banco polaco detido em 50,1% pelo BCP, obteve um resultado líquido de 461 milhões de zlotis (100,7 milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano, segundo avança o BCP, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O valor compara com o resultado negativo obtido no mesmo período de 2022, de -1.264 milhões de zlotis (-276,1 milhões de euros, excluindo o efeito cambial).

mantiveram-se condicionados pelos encargos relacionados

com a carteira de créditos hipotecários denominados em CHF [francos suíços]", que totalizaram 743 milhões de zlotis (166,5

milhões de euros).





omissões líquidas diminuíram 2 % em termos homólogos e 7 % no trimestre, e que os c

ustos operacionais diminuíram 1 0 % em termos anuais mas aumentaram 1 0 % no trimestre. Já os p

roveitos operacionais , excluindo moratória de crédito, aumentaram 3 2 % em termos homólogos e 4 % no trimestre.



No final de setembro, o banco polaco tinha 2,98 milhões de clientes ativos, mais 122 mil face ao mesmo período de 2022, registando-se, neste período, um aumento de 11% nos depósitos de particulares.





Só no terceiro trimestre, o banco registou um resultado positivo de 103 milhões de zlotis (23,4 milhões de euros) - é o quarto trimestre consecutivo de lucros para o Bank Millennium, "após um período alargado de trimestres com resultados negativos", sublinha o banco.Ainda assim, o BCP ressalva que os resultados da subsidiária polaca no terceiro trimestre "Na nota enviada à CMVM, o BCP destaca também que a margem financeira do Bank Millennium aumentou 100% em termos homólogos e 3% em termos trimestrais, que as cNo início do mês, o Bank Millennium anunciou que constituiu mais 673 milhões de zlótis polacos nos resultados preliminares do terceiro trimestre, após a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) relativamente às hipotecas em francos suíços. Este valor, que equivale a 145,53 milhões de euros, leva a que o total acumulado em provisões este ano ascenda a 2.174 milhões de zlótis, ou seja, 470 milhões de euros.Na "earnings call" com analistas, noticiada pela Bloomberg, o CEO do banco polaco, João Brás Jorge, indicou que espera terminar o plano de recuperação no próximo ano, mas que vai necessitar de mais tempo para voltar a remunerar os acionistas, dada a necessidade de aumentar as reservas de capital para acautelar riscos futuros.O banco está "muito avançado" em completar o plano de recuperação, dado que "as coisas correram melhor do que o esperado", mas não vai dar "guidance" se pensa terminar o plano antes ou depois do verão de 2024.Apesar de o banco estar focado em resoluções amigáveis relativamente às hipotecas em francos suíços, o CEO revelou que é esperado que o número de casos legais contra o Millenium Bank aumente.