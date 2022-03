Bankinter acena com "spread" de 0,9% para quem transfira crédito da casa para o banco

Há um novo episódio na "guerra de spreads" em Portugal. Os clientes que transfiram o seu crédito à habitação para o Bankinter vão beneficiar de um "spread" mínimo mais baixo que o comercializado atualmente pelo banco.





De acordo com uma campanha promocional lançada pela instituição bancária esta quarta-feira, os empréstimos que sejam transferidos de outras entidades poderão beneficiar de uma taxa mínima de 0,9%, uma percentagem que é inferior ao "spread" de 0,95% aplicado pelo Bankinter.





A oferta estará disponível apenas para quem avance com o pedido de transferência durante o mês de março, sendo que o banco paga todos os custos associados à transferência, numa campanha que tem como objetivo roubar clientes à concorrência.





O Bankinter é atualmente o único banco em Portugal com um "spread" inferior a 1% e tem vindo a intensificar as campanhas para aumentar o número de clientes neste segmento de crédito, que continua a crescer e a renovar novos máximos anteriores à crise financeira de 2008.





Ainda no final do ano, o Bankinter tinha avançado com uma campanha onde oferecia um "spread" idêntico, de 0,9%, mas para todos os novos contratos de crédito à habitação.





"Esta oferta em vigor durante o mês de março reforça o posicionamento de referência do Bankinter no crédito habitação, uma área tão importante para as famílias, sendo mais um reflexo da estratégia que desenvolvemos todos os dias para criar soluções que respondam às necessidades dos nossos clientes e que os apoiem na realização dos seus projetos", realça Vítor Pereira, membro da Comissão Executiva do Bankinter Portugal e Diretor de Produtos, CRM, Marketing e Canais Digitais, num comunicado emitido pelo banco.