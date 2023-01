Mário Centeno: "Inflação está demasiado alta há demasiado tempo"

Mário Centeno considera que a inflação "está demasiado alta há demasiado tempo".O governador está a ser escutado na Comissão de Orçamento e Finanças em duas vertentes: a atuação do regulador em 2021 (a audição específica sobre este tema foi adiada e já deveria ter acontecido no ano passado), e a evolução do crédito a habitação.Centeno afirmou, na intervenção inicial, que "o importante é que o fenómeno de redução da inflação se possa materializar nos próximos meses, trazendo a inflação para níveis próximos de 3% no final de 2023 e que no horizonte de 2025 se consiga de novo ter taxas próximas de 2%".Em 2022, o supervisor passou a estar focado "no momento em que a inflação atingiria o seu pico e isso tem vindo - mais ou menos - a materializar-se", constatou, sendo agora necessário "que este processo continue. Se não houver mais nenhum choque, estou em crer que isso venha a concretizar-se".Mário Centeno recorreu a estatísticas de 2021 sobre os processos de reestruturação de créditos à habitação para afirmar que o incumprimento foi "residual".O líder do banco central afirmou que no caso do Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI), "a esmagadora maioria dos processos termina com inexistência de incumprimento. Abertos os processos, 68% são fechados sem incumprimento", reforçou.Na fase seguinte, o Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento (PERSI), "dois terços dos processos foram extintos por pagamento dos montantes em moratória". "O número de incumprimentos continua a ser residual", insistiu.Notícia em atualização