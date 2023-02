Famílias podem ter apoio até 720 euros por ano para enfrentar dificuldades com a prestação da casa

38.632 euros. Caso a prestação paga por estas famílias ultrapasse o montante máximo a que foi sujeito o agregado no teste de stress aquando da contratação do empréstimo, o Caso a prestação paga por estas famílias ultrapasse o montante máximo a que foi sujeito o agregado no teste de stress aquando da contratação do empréstimo, o

As famílias que estão a enfrentar dificuldades com a prestação do crédito à habitação vão ter uma bonificação que pode ir até cerca de 720 euros por ano. A medida foi anunciada esta quinta-feira pelo Governo após o Conselho de Ministros que decidiu o novo pacote de apoios à habitação, que ficam agora em consulta pública e deverão ser aprovados dentro de um mês.No que diz respeito à proteção do crédito, o apoio é concedido para créditos até 200 mil euros de agregados familiares que sejam tributados até ao sexto escalão do IRS, ou seja, com rendimentos coletáveis atéEstado irá dar uma bonificação de 50% do valor que esteja acima desse limite."O Estado dará uma contribuição de 50% na diferença entre o que ficou definido e o que ficou determinado com os testes de stress", explicou o ministro das Finanças, Fernando Medina, avançando que o valor máximo de apoio é de 1,5 IAS por ano, o que significa 720,65 euros.Nos últimos anos, no momento da celebração dos contratos, a avaliação da solvabilidade da família é feita através de simulações da taxa de esforço perante um cenário em que a taxa de juro suba, agravando a prestação. Será esse documento que será usado para calcular a bonificação em questão.