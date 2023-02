Apoio do Governo ao crédito à habitação será no máximo de 70 euros por mês

Leia Também Banca vai ser obrigada a oferecer taxa fixa no crédito à habitação

O apoio ao crédito que será dado pelo pelo Governo terá valor máximo de 70 euros por mês, avança esta quarta-feira o Correio da Manhã , com base em simulações do Governo. Em vigor até ao final do ano, esta ajuda que será atribuída às famílias que viram a fatura mensal a pagar ao banco disparar devido à subida das taxas de juro não poderá ultrapassar, no total, os 720 euros anuais, um máximo de cerca de 70 euros mensais, considerando que a medida entrará em vigor no final de março.De acordo com as simulações feitas pelo Correio da Manhã (que têm como fonte o Governo), e dependendo das taxas de juros iniciais e atuais (para as quais foi assumido como indexante um valor próximo da Euribor a 12 meses, ou seja 3,6%, e ainda um valor superior de 4,2% num dos casos), o apoio pode ir de um mínimo de 20 euros por mês (240 euros por ano) até um máximo de 70 euros por mês, com uma simulação intermédia em que a ajuda pode ser de 35 euros por mês (420 euros por ano).Para chegar a aestes valores, o Governo partiu de um valor de renda de 718 euros (181 euros de capital e 537 euros de juros), taxas de juro iniciais entre 0% e 0,25%, taxas de juros atuais de 3,6% ou 4,2% e taxas de esforço de 38% e 50%.Para determinar o valor do apoio, o peso da prestação do crédito à habitação no rendimento mensal das famílias, a chamada taxa de esforço, será um fator-chave.A medida faz parte do Programa Mais Habitação, que tem uma dotação inicial de 900 milhões de euros e vai estar em consulta pública até dia 10 de março. O objetivo do Governo é aprovar as propostas finais na reunião do Conselho de Ministros de 16 de março.A medida em causa de apoio ao valor das rendas afetadas pela subida das taxas de juro está limitada a quem tenha um crédito para habitação própria permanente, cujo contrato tenha sido celebrado até 31 de dezembro do ano passado e desde que o montante em dívida seja inferior a 200 mil euros.Outra limitação é que o agregado tenha rendimentos até ao sexto escalão do IRS (rendimendo anual bruto até 26.355 euros), sendo que está previsto, neste âmbito, um controlo do património financeiro da família.O Governo quer que o apoio seja aplicado diretamente pelos bancos e admite uma bonificação de 50% do valor pago em juros. Nos casos em que o esforço das famílias para pagar a prestação for igual ou superior a 50% do seu orçamento, tal acontecerá logo que a taxa ultrapasse os 3%.Nos casos em que o esforço esteja entre 36% e 50% do rendimento, a bonificação será aplicada a partir do momento em que seja ultrapassado o valor da taxa de stress realizada quando foi feita a contratação do crédito.