Já nem os carros impedem queda do crédito ao consumo

Apesar da subida das taxas de juro e do aperto da situação financeira das famílias, o crédito ao consumo só começou a abrandar no segundo trimestre do ano. Entre janeiro e março ainda foi registado um aumento homólogo de 4%, mas até junho abrandou 3%. A descida face aos valores de 2022, que se iniciou em abril, mantém-se há cinco meses consecutivos, de acordo com dados do Banco de Portugal (BdP).





...