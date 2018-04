Lucro da American Express sobe 31% para 1.600 milhões de dólares

A American Express fechou o primeiro trimestre deste ano com 1.600 milhões de dólares de lucro, mais 31% do que em igual período de 2017, superando as expectativas

A empresa de cartões de crédito anunciou, na noite de quarta-feira, ter alcançado lucros de 1.600 milhões de dólares (1.294 milhões de euros ao câmbio actual) nos primeiros três meses do ano, uma subida de 31,1% em termos homólogos.

O lucro por acção fixou-se em 1,86 dólares, acima dos 1,71 dólares esperados pelos analistas ouvidos pela Reuters.

As receitas líquidas ascenderam a 9.718 milhões de dólares, 11,6% acima dos valores de há um ano. As provisões cresceram 35,2%, para os 775 milhões de dólares.

Para a forte subida nos lucros contribuiu o efeito da reforma fiscal de Donald Trump. A taxa de imposto efectivo paga pela empresa no primeiro trimestre foi de 22%, valor que compara com 32% no primeiro trimestre de 2017.

"Os resultados mostram bons retornos dos investimentos que temos estado a fazer para impulsionar o crescimento do segmento premium", referiu o presidente e CEO da empresa, Stephen Squeri, que assumiu o cargo em Fevereiro.

Para este ano, a empresa prevê um crescimento das receitas de "pelo menos 8%" e espera alcançar um lucro por acção na parte mais alta do intervalo entre 6,90 e 7,30 dólares.