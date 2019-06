Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças, considera que o setor do crédito especializado tem um impacto positivo no crescimento da economia. Mas salienta que mais do que um setor "exuberante", é preciso que este seja responsável na concessão de crédito.

"Mais do que um setor de crédito especializado exuberante, precisamos de um setor que seja responsável e continue a contribuir para o crescimento da economia", afirmou Ricardo Mourinho Félix, secretário Adjunto e das Finanças, salientando que os "créditos sustentáveis são um pilar de uma economia próspera e saudável".



As declarações foram feitas esta terça-feira, 25 de junho, na apresentação do estudo da Nova SBE sobre o "impacto do crédito ao consumo na economia portuguesa", em parceria com a Associação de Instituições de Crédito Especializado.

Apesar dos alertas, o secretário de Estado reconhece que o crédito especializado tem um "impacto positivo no crescimento da riqueza do país", dando oportunidades aos cidadãos.

Depois de tocar vários máximos, o aumento do crédito ao consumo está agora a dar sinais de abrandamento. Segundo Mourinho Félix, desde o início do ano foram concedidos 2.300 milhões de euros de crédito ao consumo, ou seja, menos 3% em comparação com o período homólogo.