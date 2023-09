Pela primeira vez desde dezembro de 2021, a Euribor dá sinais de alívio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As taxas de juro que servem de indexante ao crédito à habitação começam a dar sinal de alívio. Apesar de ainda não se refletir nas prestações a pagar no imediato pode ser um momento de viragem para as famílias, cujos orçamentos têm estado sob pressão. A Euribor a 12 meses caiu, em agosto, pela primeira vez desde dezembro de 2021, enquanto a mesma taxa a seis meses já tinha recuado em julho, o que nã

...