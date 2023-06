Prestação da casa pode rondar 800 euros em junho para créditos de 150 mil euros

No caso de o empréstimo estar indexado à Euribor a 3 meses, a prestação deverá ser de 748,66 euros, enquanto se for a seis meses poderá rondar os 776,06 euros. No caso de ser aplicada a Euribor a 12 meses, a prestação deverá ser de 792,63 euros. A Deco Proteste parte de um cenário de um crédito de 150 mil euros a 30 anos, com um "spread" de 1%.

