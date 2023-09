Prestação da casa vai poder ser congelada. Veja aqui as simulações

O peso que a subida da Euribor está a ter nas prestações das famílias com crédito à habitação levou o Governo a avançar com medidas de mitigação. No conselho de ministros desta quinta-feira , o Executivo anunciou a estabilização e redução das prestações (por via de uma moratória de 30% dos juros), bem como o alargamento da bonificação dos juros (cujo limite máximo anual sobe para 800 euros).

A estimativa do Ministério das Finanças que é sejam abrangidas entre 900 mil e um milhão de famílias na medida de estabilização e redução dos encargos com a prestação. No caso da bonificação são 200 mil agregados, de acordo com Fernando Medina.