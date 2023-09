A prestação média dos créditos à habitação em Portugal agravou-se cerca de 50% desde que os juros do BCE começaram a subir. O Governo decidiu por isso avançar com novas medidas de mitigação do impacto.

15 respostas sobre as novas medidas para o crédito da casa









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: 15 respostas sobre as novas medidas para o crédito da casa O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar