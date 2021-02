SaltPay estuda conceder crédito em Portugal

O grupo britânico que comprou a Pagaqui quer expandir a atividade. A entrada no mercado de crédito, com foco no segmento de consumo e de pequenos e médios comerciantes, está a ser estudada para o “curto a médio prazo”. O pedido de registo ao BdP já foi feito.

