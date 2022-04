Bison Bank avança com criação de "exchange" cripto em Portugal

O Bison Bank entrou no mercado cripto em Portugal. O Banco de Portugal autorizou a empresa Bison Digital Assets, S.A. a operar no país no negócio de custódia e de "exchange" de ativos virtuais. A empresa, a ser criada de raiz e que atuará sob a marca Bison Digital, é totalmente detida pelo Bison Bank, S.A., passando assim a oferecer aos clientes e parceiros este conjunto de novos produtos e serviços.



De acordo com um comunicado enviado esta quinta-feira pelo banco, a decisão de avançar neste segmento segue em linha com "as tendências de mercado". A procura por novo segmento combina as "necessidades globais presentes em ativos financeiros e virtuais, através de uma plataforma regulada e segura, e de preparação para o futuro".





"Prosseguindo a estratégia da sua casa mãe, a Bison Digital Assets irá posicionar-se no segmento de clientes com elevado património líquido (high net worth individuals), consolidando assim a disponibilização em mercado, de novas ofertas neste segmento premium para clientes domésticos e internacionais", refere o comunicado.





Em 2021 o banco contava com ativos sob gestão de 1.365 milhões de euros, mais 385 milhões de euros do que no ano anterior. Oferece 52 fundos de investimento portugueses, geridos por 17 sociedades gestoras. No serviço de custódia, o Bison Bank tem clientes de mais de 80 países, visando investimento em fundos de capital de risco e fundos de private equity, ao abrigo do programa Golden Visa português.