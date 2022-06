Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares após fim de semana negro

A Bitcoin no sábado afundou quase 15%, voltando depois a subir com a mesma variação. No domingo, a flutuação repetiu-se.

Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares após fim de semana negro









