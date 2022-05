Bitcoin afunda mais de 10%. O que explica o "mini crash" cripto?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A sangria no mercado das criptomoedas continua, à medida que os investidores vivem o drama da Terra USD e dos dados da inflação nos EUA. A bitcoin caiu abaixo da linha psicológica dos 27 mil dólares durante a madrugada lisboeta, tendo entretanto aliviado com uma queda de 11,51% para 27.400,79 dólares. Na última semana, a criptomoeda mais negociada do mercado cai mais de 30%.