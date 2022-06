Celsius congela levamentos. Alarmes voltam a soar nas criptomoedas

Leia Também Bitcoin pode cair até aos oito mil dólares, alerta Scott Minerd

A Celsius Network, uma das principais emrpesas de empréstimos de criptomoedas, congelou nesta segunda-feira todos os levantamentos, Swap e transferências entre contas, devido à alta volatilidade no setor dos criptoativos."Devido às condições extremas do mercado, anunciamos que a Celsius vai suspender todos os levantamentos, Swap e transferências entre contas. Tomamos esta medida para colocar a Celsius numa melhor posição de forma a honrar, ao longo do tempo, as suas obrigações", indicou a empresa numa mensagem à comunidade.A Celsius permite aos clientes o depósito de criptomoedas com vista à remuneração de juros e empresta estes ativos digitais a quem recorra aos seus serviços. No final de novembro conseguiu um financiamento série B de 750 milhões de dólares junto de vários investidores, com uma avaliação de 3,25 mil milhões de dólares.As criptomoedas, ativos habitualmente mais voláteis, têm sofrido fortes desvalorizações. Depois de ter atingido em novembro passado um máximo histórico de 69 mil dólares, a bitcoin, a moeda mais forte deste universo, tombou abaixo da linha dos 30 mil dólares e continua a desvalorizar, com vários analistas a vaticinar o fim da linha para este tipo de ativos.O mercado cripto não tem sido imune à conjuntura económica mundial adversa - com a alta da inflação e o apertar da política monetária pelos bancos centrais - e segue a registar perdas acentuadas. A decisão da Celsius voltou a penalizar as principais moedas. A bitcoin caiu 7,8% para 24.502 dólares, o valor mais baixo desde dezembro de 2020, e a ethereum, a segunda maior cripto, caiu 12%, para 1.245 dólares, em mínimos de março de 2021.A 17 de maio, a Celsius Network tinha 11,8 mil milhões de dólares em ativos, indicava o site, uma queda de mais de metade em relação a outubro, quando tinha, de acordo com o CEO, Alex Mashinsky, 25 mil milhões.No Twitter, esta segunda-feira, o credor rival Nexo informou ter oferecido ajuda à Celsius, com uma oferta de compra de ativos, mas que a proposta tinha sido recusada.