Bitcoin torna-se uma criptomoeda multimilionária. Mas afinal era só um "bug"

Um erro no principal agregador de dados financeiros de criptoativos do mundo, a Coin Market Cap, levou alguns investidores a sentirem-se milionários, ainda que por breves momentos e em desacordo com a realidade.Esta terça-feira, devido a uma falha no sistema, a Coin Market Cap apresentou cotações e capitalizações de mercado impressionantes para quase todos os criptoativos, com a bitcoin e a ethereum a registarem taxas de crescimento de dez dígitos.O "bug" afetou algumas das plataformas mais usadas pelos investidores, como a Coinbase e Crypto.com, que foram obrigados a emitir comunicados de alerta aos seus clientes.A plataforma móvel Trust Wallet também foi afetada, acabando por prejudicar diretamente o portal noticioso "Yahoo Finance", que recorre a esta plataforma para exibir dados relativos a criptoativos.No final do dia de terça-feira, a equipa de gestão da Coin Market Cap publicou um Tweet onde deu conta que "já temos conhecimento do erro que está a afetar o agregador. Neste momento estamos a investigar, pelo que daremos mais informações, assim que possível".O problema persistiu por algumas horas e mostrou a cotação da bitcoin (BTC) em torno dos 779 mil milhões de dólares, e a ethereum (ETH) na casa dos 9 mil milhões de dólares.A tabela cometeu ainda o erro de, por breves momentos, colocar a criptomoeda Cocos-BCX, da plataforma descentralizada GameFi na primeira posição, no que toca à capitalização de mercado, quando na realidade este criptoativo está a 473 lugares de distância da bitcoin, segundo este critério.Esta quarta-feira de manhã o problema está resolvido. A bitcoin segue a subir 2,9% para os 48.204,42 dólares. Já a segunda criptomoeda mais cotada, a ethereum, está a valorizar 0,87% , para os 3.846,23 dólares.