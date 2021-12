NFT: Investidor perde mais de 260 mil euros por um "erro de clique"

Leia Também Na hora do lucro reina a desigualdade no mercado dos NFT

Um NFT foi vendido por 2,6 mil euros, quando deveria ter sido transacionado por cerca de 266 mil euros. A culpa foi do proprietário do "token" não fungível, que, em entrevista ao site CNET, explicou que "foi um erro de clique, caro, mas um erro de clique".O investidor que se apresenta na Web como "Max" ou "maxnaut" esclareceu por email ao portal de tecnologia que queria escrever "75 unidades de Ethereum" (cerca de 266 mil euros, face à cotação atual do ativo virtual), mas acabou, por distração, por escrever "0,75 unidades de Ethereum" (cerca de 2,6 mil euros).O tempo não ajudou o investidor, que acabou por não conseguir corrigir o erro, já que o "token" em causa fazia parte da coleção "Bored Ape Yacht Club", uma coleção de 10 mil primatas, bastante procurada pelo mercado.Jimmy Fallon, DJ Khaled e Post Malone são alguns dos mais famosos proprietários de algumas das obras que fazem parte desta coleção.De acordo com a CNET, o "Macaco Entediado" de Max foi imediatamente comprado por um "bot", programado para comprar NFT vendidos abaixo de um determinado preço.O comprador acabou assim por conseguir um NFT a preço de saldo, tendo sido a taxa de transação - aplicada a compras pagas com Ethereum - muito mais cara que o próprio "token" (cerca de 30,16 mil euros).Entretanto, o NFT já está de novo a ser vendido por 85 unidades Ethereum (na ordem dos 280 mil euros)."Estamos perante uma indústria recente, pelo que é normal que estas coisas aconteçam, seja por culpa nossa ou da tecnologia. Não tenho controlo sobre esta situação, assim só resta esquecer e seguir em frente", escreveu "Max" à CNET.Este não é a primeira vez que um erro crasso sai caro a um investidor do mercado dos criptoativos.O erro mais recente ocorreu o mês passado na DeversiFi, da corretora Bitfinex,onde foi cobrada, por erro, uma taxa de quase 24 milhões de dólares (21,26 milhões de euros, à taxa de câmbio atual), por um depósito de 100 mil dólares (88,70 mil euros), o montante mais alto alguma vez cobrado na rede Ethereum. O investidor foi obrigado a pagar 424 mil dólares (376,9 mil euros), para reaver o seu dinheiro.Ao contrário dos mercados financeiros tradicionais, as negociações cripto são quase impossíveis de reverter a menos que as pessoas envolvidas numa transação concordem mutuamente em fazê-lo.Para além disso, a tecnologia" blockchain" foi projetada para garantir que as transações sejam irreversíveis e anónimas, pelo que mesmo havendo vontade das duas partes em reverter a operação, em muitos casos tal é mesmo impossível, devido ao anonimato.