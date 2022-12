Binance suspende resgates de stablecoin e levantamentos disparam em 24 horas

Leia Também Celsius congela levantamentos. Alarmes voltam a soar nas criptomoedas

Os utilizadores da maior plataforma cripto do mundo, a Binance, levantaram 1,9 mil milhões de dólares da "exchange" nas últimas 24 horas, segundo os dados da Nansen, citados pela Reuters.O montante de resgates atingiu assim máximos de 13 de junho, segundo as contas da mesma entidade, e ocorre após a plataforma ter "suspendido temporariamente" os levantamentos em USDC, uma stablecoin.Numa altura em que o anúncio de suspensão temporária de criptos nativas, indexadas ao preço de outros ativos (stablecoins) ou criptomoedas de outra natureza, começa a significar o prenúncio de queda de uma plataforma, como aconteceu com o token FTT do grupo FTX, o medo após a publicação da Binance foi claro."Os levantamentos na Binance estão a aumentar devido à crescente incerteza em torno das reservas", defendeu fonte oficial da Nansen à agência.Na semana passada,a Binance publicou na sua página oficial no Twitter uma auditoria da Mazars que prova a liquidez da empresa, no que toca às reservas.O relatório demonstrou, por exemplo, que as unidades de bitcoin detidas pela empresa num só dia em novembro excederam o montante total de ativos de clientes guardados na "exchange".Também no Twitter, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, desdramatizou a situação: "já vimos isto antes", lembrando que se nuns dias há muitos levantamentos, noutros há muitos depósitos.Também fonte oficial da Binance assegurou, citada pela Reuters, que a plataforma tem "fundos mais do que suficientes" para atender aos pedidos de levantamento. "Os ativos dos utilizadores da Binance são todos apoiados numa proporção 1: 1". Além disso, o "capital da Binance não tem dívidas", acrescentou.