Coinbase avança para terceira ronda de despedimentos com saída de 20% da força de trabalho

A maior plataforma cripto dos EUA, Coinbase, vai avançar com um despedimento de 950 trabalhadores, a terceira onda de despedimentos desde o ano passado. O número de saídas equivale a um corte de 20% da força de trabalho e faz parte do plano de reestruturação da empresa.

"Toda a indústria está a passar por uma crise de confiança. O volume de negociação continua muito fraco, pelo que esta redução de postos de trabalho é um reflexo do ambiente desafiante que se vive", justifica o analista Owen Lau, analista da Oppenheimer, em declarações à Reuters.

Como todo o mercado de risco, as criptomoedas não resistiram ao acelerar da inflação, às políticas monetárias restritivas e à invasão russa da Ucrânia. Porém, o colapso do ecossistema Terra USD, sucedido pelo "crash" da FTX agravou a queda a pique do ecossistema cripto.

Em novembro, a Coinbase já tinha despedido mais de 60 pessoas, depois de cortar 1.100 postos de trabalho, cerca de 18% da força de trabalho, em junho.

As ações da empresa liderada por Brian Armstrong seguem a escalar 4,26%, tendo no acumulado do ano passado afundado mais de 80%.