Ações da Coinbase escalam mais de 13% apesar do prejuízo trimestral de 545 milhões

A Coinbase registou um prejuízo de 545 milhões de dólares no terceiro trimestre, uma queda vertiginosa face ao lucro de mais de 400 milhões de dólares do período homólogo e que acompanhou o inverno cripto, que levou a uma perda de mais de metade da capitalização total do mercado das criptomoedas.



Ainda assim, as ações chegaram a crescer esta sexta-feira mais de 13% no arranque da sessão. Entretanto aliviaram para um aumento de 7,60%. Os analistas e mercado ficaram sobretudo focados no facto do numero de utilizadores ter sido mais positivo que as estimativas.

A receita tombou 50% em termos homólogos para 590 milhões, abaixo das estimativas da Refintiv que apontava para 654 milhões de dólares.

Numa carta aos investidores, a maior plataforma cripto dos EUA explica que este resultado foi sobretudo gerado pela queda na receita proveniente das transações, que sofreu "significativamente com o impacto do cenário macroeconómico e cripto, bem como pelo volume de negociação".

A receita proveniente de transações dos investidores a retalho foi de 346,1 milhões de dólares, abaixo dos mais de mil milhões do período homólogo e abaixo das estimativas dos analistas consultados pela StreetAccount, que previam que este tipo de receita caísse para "apenas" 454,2 milhões de dólares.

A ethereum representou 33% do volume de negociação durante o trimestre, uma subida homóloga de 22%. Já 31% do volume é ocupado pela bitcoin. Em termos de receita, apenas 24% da faturação adveio da negociação da ethereum, com 31% proveniente das transações em bitcoin.

O número de investidores com conta na Coinbase tem vindo a cair nos últimos meses. Durante o terceiro trimestre, a empresa registou 8,5 milhões de utilizadores por mês que efeturaram transações, abaixo dos 9 milhões do segundo trimestre, ainda assim acima dos 7,84 milhões esperados pelos especialistas consultados pela StreetAccount.

A empresa liderada por Brian Armstrong espera, no entanto, que a plataforma chegue ao fim deste ano com um número mensal de utilizadores "ligeiramente abaixo" dos 9 milhões.

A Coinbase foi, à semelhança de outras plataformas, pressionada pelo "crash" no mercado cripto, tendo desde o início do ano desvalorizado mais de 75% em bolsa. Em junho, a empresa anunciou que iria eliminar mais de 1.000 postos de trabalho.