Coinbase concorda em pagar 100 milhões de dólares por "compliance" "imatura e inadequada"

"Embora estejamos comprometidos em agir o mais rapidamente possível, trata-se de um processo muito complexo que levará mais algum tempo", escreveu Derar Islim.



Assim como outras plataformas contagiadas pelo colapso da FTX, os clientes da Gemini viram ser congelados um total de 900 milhões de dólares.

A Coinbase concordou com o regulador financeiro de Nova Iorque em pagar 100 milhões de dólares por terem sido detetadas falhas nos procedimentos de "compliance", tendo em vista o combate à lavagem de dinheiro.Segundo o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque, o montante total que será pago pela maior "exchange" cripto dos EUA será dividido em 50 milhões de dólares de multa mais 50 milhões de dólares que a plataforma cotada na bolsa de Nova Iorque se comprometeu a investir.A empresa liderada por Brian Armstrong comprometeu-se a apostar num programa nos próximos dois anos, de maneira a aperfeiçoar o sistema de combate e prevenção à lavagem de dinheiro.Entre os factos imputados à Coinbase figuram uma omissão de verificação de mais de 100 mil transações, além da falta de requisitos de verificação da identidade dos utilizadores.O regulador classificou mesmo os sistemas de combate à lavagem de dinheiro da Coinbase como "imaturos e inadequados", deixando assim a "plataforma vulnerável a crimes graves", "como fraude, lavagem de dinheiro, pedofilia e tráfico de estupefacientes".A falta de regulação e o vazio legal levou a que o mercado cripto assistisse nos últimos tempos ao crescimento de gigantes da indústria com "pés de barro" no que toca à "compliance".Do lado da Coinbase, o diretor jurídico da plataforma,assegurou, citado pelo Financial Times, que a empresa "já tomou medidas substanciais para resolver estas falhas do passado" e assegurou que a companhia "continua comprometida em ser um modelo no ecossistema cripto".Entretanto, outro "player" de destaque do ecossistema, a plataforma de empréstimos cripto Gemini, também fez soar as campainhas.O CEO interino pediu, numa carta enviada aos clientes e citada pela Coindesk (da mesma empresa-mãe que a Gemini, o Digital Currency Group), que precisa de mais tempo para descongelar os ativos dos seus clientes.