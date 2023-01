O colapso da FTX continua a trocar as voltas ao mercado cripto. Depois da Coinbase, Huobi e Genesis foi a vez de a Crypto.com anunciar despedimentos. A plataforma de cripto com forte presença no desporto, através dos seus patrocínios, vai cortar cerca de 20% da sua força de trabalho.

Esta é a segunda vezes em sete meses que a Crypto.com desencadeia uma onda de despedimentos, depois de, em junho do ano passado, ter ordenado a saída de 5% da força de trabalho da empresa, cerca de 260 pessoas.

O colapso da FTX "prejudicou significativamente a confiança no mercado", explicou o CEO da Crypto.com, Kris Marszalek, em comunicado.



Assim, "foi por esta razão que tomámos esta decisão difícil, mas necessária, de reduzir mais [o número de postos de trabalho] de forma a posicionar a empresa para o sucesso a longo prazo", acrescentou.

A "crash" da plataforma cofundada por Sam Bankman-Fried, a par do colapso do ecossistema Terra USD, conjugados com a redução do apetite de risco, devido às políticas monetárias restritivas e inflação, levou a uma queda livre do mercado cripto, com a capitalização total de mais de 20 mil criptoativos a tombar mais de 60% durante o ano passado.

Além da Crypto.com, também a Coinbase e Huobi anunciaram o corte de 20% da força de trabalho, enquanto a plataforma de empréstimos cripto Genesis elevou mesmo esta percentagem para 30%.