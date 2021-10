Cripto "meme" volta a renovar máximos históricos e passa dogecoin

A shiba inu, uma criptomoeda que surgiu como um "meme" rival da dogecoin, disparou para um máximo histórico na quarta-feira, culminando com uma subida de 60.000.000% até ao momento, este ano.Agora, esta moeda digital surge como a 9.ª mais valiosa no mercado de criptomoedas com um valor de 41 mil milhões de dólares, à frente da rival dogecoin na 10.ª posição, a valer 39 mil milhões.Também como a dogecoin, a shiba inu faz uso da imagem do cão da raça japonesa Shiba Inu como mascote.Esta ascensão repentina, que se tem vindo a repetir ao longo do ano, tem deixado os próprios investidores surpreendidos. Em maio, a CNN relatou a história de dois irmãos que acordaram milionários, de um dia para o outro, graças a uma escalada repentina da moeda, depois de terem investido logo na sua fase inicial.Desta vez, a sua subida parece estar ligada à expectativa de que a Robinhood poderia começar a permitir que sejam feitas transações de shiba na sua plataforma. Isto porque uma petição criada por vários fãs da criptomoeda conseguiu reunir cerca de 340 mil assinaturas em alguns dias.