Estrasburgo quer Fiscos da UE juntos para taxar cripto

O Parlamento Europeu quer que as autoridades tributárias de cada Estado-membro trabalhem em conjunto na tributação de criptoativos, segundo explica Lídia Pereira, autora do relatório que define a posição de Estrasburgo nesta matéria. Numa altura em que a Autoridade Tributária (AT) portuguesa está, sob despacho do Ministério das Finanças, a realizar um estudo sobre o tema, a social-democrata pede ao Governo portuguê

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...