Ethereum sobe quase 10 vezes mais do que a bitcoin no terceiro trimestre e resgata mercado

A ethereum foi a estrela do terceiro trimestre, tendo puxado o mercado cripto para terreno positivo, num período em que as principais praças mundiais fecharam no vermelho.



"Foi um trimestre positivo. O mercado teve a vantagem de recuperar muito quando se soube a data da 'merge' da ethereum", considera Henrique Tomé, analista da Xtb, em declarações ao Negócios.