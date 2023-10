Euro digital avança para a próxima fase. BCE vai escolher autores da plataforma

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu avançar para a próxima fase do potencial lançamento do euro digital. A autoridade monetária da Zona Euro deu assim por terminada a fase de investigação e entra, a partir de novembro, na etapa da preparação."O conselho do BCE vai dar início à fase de preparação para o euro digital, após a conclusão da fase de investigação [que durou] dois anos", revela o banco central num comunicado publicado esta quarta-feira.A nova etapa servirá para "lançar as bases um potencial euro digital". Em termos concretos será concluído o "rulebook" que regerá a potencial moeda digital emitida por banco central (MDBC) da Zona Euro. Durante este período, o BCE vai ainda selecionar os "providers" que vão desenvolver a "plataforma que e as infraestruturas" que irão suportar o euro digital.(Notícia em atualização).