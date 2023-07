EX-CEO da plataforma cripto Celsius foi processado e detido nos EUA

Em outubro, o Financial Times avançou que Alex Mashinsky tinha levantado 10 milhões de dólares da empresa em maio, pouco tempo antes de a companhia declarar falência. Agora, o empresário enfrenta as acusações do Ministério Público de Nova Iorque e do supervisor norte-americano do mercado de capitais.

