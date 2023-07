FMI pede aos países que adotem "políticas abrangentes" sobre criptoativos

Dos impostos ao reconhecimento das moedas com curso legal, a organização liderada por Kristalina Georgieva apela aos governos para que tenham políticas abrangentes para lidar com as criptomoedas.

FMI pede aos países que adotem "políticas abrangentes" sobre criptoativos









