FTX pede proteção contra credores nos EUA. Bankman Fried renuncia

John J. Ray III. Ainda assim, Bankman Fried vai manter-se na empresa de forma a garantir "uma transição ordenada" para a nova gestão.



O pedido foi dirigido para todo o grupo, abrangendo assim a FTX.com, assim como a operação norte-americana, que até então se julgava imune a esta crise. Alameda Research, o braço de investimento e investigação também está abrangido.



Ao acionar o "chapter 11", a empresa poderá continuar a operar, enquanto elabora um plano para pagar o que deve aos credores.



Os colaboradores da FTX já receberam um email do novo CEO - a que a Coindesk teve acesso - que frisou "que nos próximos dias temos um duro trabalho pela frente". Para Ray, o pedido de proteção contra credores "foi o início de um novo caminho".



"Quero garantir a cada funcionário, cliente, credor, acionista, investidor, autoridade governamental e às outras partes interessadas que vamos conduzir este esforço com diligência e transparência", acrescentou.





A FTX pediu proteção contra credores, acionando o chamado "chapter 11", dando assim início ao processo de insolvência nos EUA, informou a empresa em comunicado no Twitter.Além disso, Sam Bankman Fried renunciou ao cargo de CEO, que passará a ser ocupado por

No epicentro desta crise está a FTT, que só nas últimas 24 horas já tombou 22,25%. A criptomoeda do Alameda Research começou a afundar esta segunda-feira, após o CEO da Binance, Changpeng Zhao (também conhecido como "CZ"), ter anunciado no Twitter que a maior plataforma cripto do mundo se iria desfazer de todas as FTT.

Em causa estava uma notícia avançada pela Coindesk, no final da semana passada, de que parte significativa do balanço da Alameda Research é composta por FTT, o que levantou preocupações entre os investidores sobre a possível falta de liquidez do braço de investimento e investigação da FTX.

Ainda na segunda-feira, a Binance manifestou a intenção de compra das operações da FTX, à exceção da norte-americana, de forma a evitar esta crise de liquidez, acordo que acabou por morrer na praia, conforme foi avançado pela maior plataforma cripto do mundo.



Perante esta notícia, o mercado cripto dá continuidade às perdas, estando a capitalização total de um conjunto de quase 22 mil criptomoedas a deslizar 2,58% para 859,55 mil milhões de dólares.



A bitcoin cai 1,89% para 16.956,46 dólares. A segunda moeda mais cotada do mercado, a ethereum, desliza 0,58% para 1.263,47 dólares. Já a solana - criptomoeda conhecida por ser a "protegida" da FTX - afunda 8,41% para 16,36 dólares. Por sua vez, a cardano cai 2,44% para 0,3503 dólares.