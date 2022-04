E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A guerra parece continuar a afastar os investidores das criptomoedas e desfazer o mito de que a bitcoin pode ser o novo "ouro digital".



A "criptoqueen" caiu esta segunda-feira abaixo do patamar dos 40 mil dólares, tendo mesmo durante a madrugada tocado na linha psicológica dos 38 mil dólares.

O coeficiente de correlação a 50 dias entre a bitcoin e o ouro elaborado pela Bloomberg está neste momento em 0,4 pontos, renovando mínimos de 2018.

Por sua vez, o "índice de medo" dos criptoinvestidores, criado pelo site de análise do mercado cripto Alternative.me e que mede a confiança dos investidores no mercado cripto numa métrica entre 1 e 100 pontos, caiu na semana passada para 22 pontos, depois de já ter recuado para 37 pontos na semana anterior. No final de março, o índice estava em 60 pontos.

"Os investidores estão a escolher a tradição em vez de uma nova fronteira", comentou Jeffrey Halley, analista de mercado da Oanda Asia Pacific Pte. "O ouro tem sido um refúgio contra a inflação há milénios", acrescentou.

Por outro lado, a ligação entre a bitcoin e o mercado accionista tecnológico continua em altas. Desde o início do ano, o Nasdaq sofreu uma queda de 15% enquanto a bitcoin registou um tombo de 16%, segundo os dados compilados pela Bloomberg.

A bitcoin segue a cair 3,50% para 39.015,98 dólares, acompanhado pela ethereum que perde 4.40% para 2.913,02 dólares, uma tendência seguida pelas principais altcoins.



Nas últimas 24 horas, o mercado de quase 19 mil criptomoedas mergulhou 3,78% para 1,81 biliões de dólares.