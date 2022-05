Pagar um café com bitcoin? Função "cash" pode morrer na praia, diz Morgan Stanley

A Gucci anunciou esta semana que decidiu aderir à "febre" das criptomoedas, passando a ser possível a partir do final do mês comprar artigos em algumas das lojas da marca de luxo incluindo a de Rodeo Drive em Los Angeles e a de Wooster Street em Nova Iorque. O objetivo da marca, que faz parte do conglomerado de luxo francês Kering, é expandir este serviço a todas as lojas da América do Norte.

